Chiusure notturne sull'autostrada A13 per la realizzazione dei nuovi svincoli di Padova sud

Sulla A13 Bologna-Padova, per due notti consecutive (orario 21-6), dalle 21 di mercoledì 18 alle 6 di venerdì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Terme Euganee e Padova Zona Industriale e, dalle 21 di venerdì 20 alle 6 di sabato 21 gennaio, sarà chiusa la Diramazione di Padova sud, verso Bologna, per lavori connessi alla realizzazione dei nuovi svincoli di Padova sud.

Lo comunica Autostrade per l’Italia. Le chiusure avverranno con le seguenti modalità:

Dalle ore 21 di mercoledì 18 alle ore 6 di giovedì 19 gennaio: chiusura del tratto Terme Euganee-Padova Zona Industriale, in direzione di Padova, con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Terme Euganee e chiusura dell’entrata verso Padova. Inoltre, dalle ore 20 di mercoledì 18 alle ore 6 di giovedì 19 gennaio, sarà chiusa l’area di servizio San Pelagio est, in direzione di Padova. In alternativa, per chi proviene da Bologna ed è diretto a Padova ed in A4 Padova-Venezia, si consiglia, una volta usciti a Terme Euganee, di immettersi sulla sp 9 e di proseguire sulla ss 16 adriatica verso Padova, fino alla rotonda con via Amerigo Vespucci, da dove si potrà proseguire in direzione della Diramazione di Padova sud, fino allo svincolo di corso Primo Maggio. Da corso Primo Maggio si potrà entrare a Padova Zona Industriale o proseguire fino all’entrata di Padova est sulla A4 Padova-Venezia;

Dalle ore 21 di giovedì 19 alle ore 6 di venerdì 20 gennaio: chiusura del tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Terme Euganee, in direzione di Bologna, con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale e chiusura dell’entrata verso Bologna. Si precisa che l’area di servizio San Pelagio ovest resterà raggiungibile per i veicoli proveniente da Padova sud. In alternativa, per chi proviene da Padova ed è diretto a Bologna, si consiglia, una volta usciti a Padova Zona Industriale, di immettersi in corso Strati Uniti, in direzione di corso Kennedy, seguendo le indicazioni A13 Bologna. Una volta raggiunto corso Kennedy, si potrà proseguire fino alla Diramazione di Padova sud, con rientro in autostrada a Padova sud.

Dalle ore 21 di venerdì 20 alle ore 6 di sabato 21 gennaio: chiusura della Diramazione di Padova sud tra lo svincolo corso Primo Maggio e Terme Euganee, in direzione di Bologna, con conseguente chiusura dell’entrata di Padova sud. Si precisa che l’area di servizio San Pelagio ovest resterà raggiungile per chi proviene dalla A4 e da Padova Zona Industriale. In alternativa all’entrata di Padova sud, da corso Primo Maggio si consiglia di raggiungere via Amerigo Vespucci, per poi immettersi sulla ss 16 adriatica e successivamente sulla sp 9, fino all’entrata della stazione autostradale di Terme Euganee.