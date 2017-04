Pasqua, controlli in A4: 330 multe per eccesso di velocità, Lamborghini sfreccia a 230 all'ora

In occasione delle festività pasquali, i servizi di vigilanza da parte della polizia stradale, per garantire più sicurezza e controllo, sono stati intensificati lungo tutte le arterie principali e le vie di comunicazione per le località di villeggiatura. Solo nel pomeriggio del giorno di Pasqua, durante il servizio di controllo della velocità effettuato lungo l’autostrada A4, sono state accertate 330 violazioni, per veicoli sopresi a viaggiare ben oltre i limiti di velocità.

SFRECCIA A 234 CHILOMETRI ALL'ORA. Il caso più eclatante è stato quello di una Lamborghini che, verso le 16, è stata immortalata alla velocità di 234 chilometri orari in un tratto in cui il limite era di 130. Considerata l’evidente impossibilità di contestare immediatamente la violazione, il verbale di 828 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della licenza di guida per sei mesi saranno spediti al proprietario del mezzo via posta.