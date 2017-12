Autovelox in bretella Boston: nelle casse comunali mezzo mln di euro in meno di 3 mesi

L'autovelox è stato installato lo scorso 7 ottobre in bretella Boston e, dalle stime fatte dall'Aministrazione di Selvazzano, in tre mesi potrebbe portare alle casse comunali mezzo milione di euro. È questo il dato emerso dall'ultimo Consiglio comunale. Non solo, facendo una proiezione, si stima che per il 2018 l'introioto delle sanzioni per eccesso di velocità potrebbe aggirarsi sui 2 milioni di euro, dato che è stato inserito nella voce "entrate" della variazione al bilancio di previsione.

NUOVE ENTRATE.

La variazione di bilancio ha previsto anche due nuove entrate da contributi: 170mila euro stanziati dalla Provincia di Padova per la realizzazione del porticciolo lungo il Bacchiglione a Tencarola, e 470mila euro della Regione per interventi sui ponti per l'emergenza dell'alluvione 2010.