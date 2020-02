Tra incendi e scritte: atti vandalici su tre autovelox nell'Alta

Uno dato alle fiamme e distrutto, il secondo "imbrattato" e un altro bruciato ma senza successo: notte di vandalismo sugli autovelox nell'Alta Padovana.

I fatti

È successo dopo le ore 2 della notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio a Tombolo e Onara: ad avere la peggio è stato il "Velo Ok" di via Baracca, completamente devastato e incendiato, mentre su quello di via Sommavilla sono comparsi segni fatti con la vernice spray. I vandali hanno poi cercato di mettere fuori uso un terzo a Onara appiccando il fuoco, ma il tentativo non è andato a buon segno. I carabinieri della locale stazione indagano sull'accaduto per risalire ai colpevoli.