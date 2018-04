Padana Inferiore, i due autovelox fruttano mezzo milione di euro ma le multe sono in calo

Sono lì da cinque anni ormai. Eppure continuano a sfornare multe. Anche se in misura inferiore: come riporta "Il Mattino di Padova", i due autovelox installati sulla nuova Padana Inferiore nel territorio comunale di Este hanno fruttato quasi mezzo milione di euro dal 2015 al 2016.

Multe in calo

Per la precisione 445.265,30 euro, il che vuol dire circa 650 euro al giorno. Una media elevata per i due rilevatori di velocità presenti sulla Sr 10 vicino all'ospedale di Schiavonia, anche se il dato relatvo alle multe rivela che gli automobilisti in transito sono diventati molto più disciplinati: dalle 3.679 multe elevate nel 2016 si è passati alle 2.847 del 2017, il che vuol dire quasi otto trasgressori giornalieri. Ma che fine fanno i soldi incassati? Una parte verrà reinvestita: grazie all'accordo siglato tra Veneto Strade e il comune di Este, infatti, il 30% degli introiti delle sanzioni sarà destinato alla manutenzione di via Padana Inferiore.