Nuovo autovelox in tangenziale: in due mesi elevate circa 2mila contravvenzioni

Tempo di bilanci per il nuovo autovelox installato dopo l’uscita di Ponte di Brenta sulla tangenziale che è entrato in funzione lo scorso 10 aprile. Come riporta il Mattino di Padova, l’occhio elettronico scatta circa 50 multe al giorno, che in due mesi fanno almeno 2mila sanzioni agli automobilisti indisciplinati.

I limiti

Il limite di velocità in quel tratto a due corsie è di 90 chilometri orari, ora la polizia locale dovrà confermare i fotogrammi e poi partiranno le sanzioni. In totale sono 13 gli autovelox sulle tangenziali che funzionano random, accendendosi dalle 3 alle 6 volte in un giorno. La sanzione varia in base alla velocità dell’automobilista: 41 euro se si sta viaggiando sotto i 10 chilometri, fino a 828 euro, con la patente sospesa da 6 a 12 mesi e 8 punti decurtati, per chi viaggia oltre i 60 chilometri.