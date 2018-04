L'autovelox fisso rimpingua le casse: multe raddoppiate grazie al nuovo dispositivo

Gli autovelox fissi continuano a mietere vittime: come riporta "Il Mattino di Padova", l'attivazione del dispositivo di rilevamento della velocità sulla bretella Boston nel comune di Selvazzano ha consentito di raddoppiare il numero di violazioni del codice stradale.

I numeri

Le cifre non mentono, in quanto sono contenute nella relazione sull'attività del consorzio di polizia municipale Padova Ovest (che oltre al popoloso comune della prima periferia padovana comprende anche Mestrino e Rubano) nel 2017: si è difatti passati dalle 7.966 infrazioni del 2016 alle 16.792 del 2017. Il tutto nonostante l'autovelox fisso tarato a 70 km/h, posizionato poco prima della rotatoria della strada dei Colli, sia stato attivato solo ad inizio ottobre dello scorso anno. L'aumento è dunque dettato anche da altri dispositivi, come i due T-Red di Caselle e San Domenico e le due Ztl sul territorio comunale. E la conferma è data anche dal numero di punti decurtati ai "trasgressori": i 3.569 del 2015, infatti, sono diventati ben 8.531 nel 2017. Il conto totale delle multe? È salato: 1.952.026 euro, di cui 1.640.038 euro nel comune di Selvazzano Dentro.