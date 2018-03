Entra in funzione il nuovo autovelox in tangenziale: limite a 90, multe fino a 828 euro

Inizierà il prossimo lunedì il pre-esercizio dell’ultimo autovelox sulla tangenziale. Si tratta dell’occhio elettronico installato sulla nuova strada del Santo, subito dopo l’uscita per Ponte di Brenta. L’apparecchio è già pronto da diversi mesi, ma finora non è mai entrato in funzione.

Il test

Per quindici giorni l’autovelox rileverà la velocità degli automobilisti, senza comminare sanzioni. Gli uomini della polizia locale insieme ai tecnici del comune verificheranno che il dispositivo funzioni correttamente. In quel punto il limite di velocità è fissato a 90 chilometri orari e dal 9 aprile saranno multati tutte le auto che lo supereranno. Le sanzioni variano da 41 euro per chi supera il limite di 10 chilometri, a 169 euro tra per chi viaggia sopra tra i 10 e i 40, con la decurtazione di tre punti sulla patente. Sono 531 euro di contravvenzione per chi sfora tra i 40 e i 60 chilometri con la perdita di sei punti e la sospensione della patente da uno a tre mesi. Oltre i 60 la sanzione è di 828 euro acuita dalla sottrazione di dieci punti dalla patente con sospensione da 6 a 12 mesi. Gli automobilisti multati avranno la possibilità di verificare la propria infrazione sul sito della polizia locale.