Avis, superate a Padova le 5000 donazioni. Crescono anche gli associati e Paolo Giaretta annuncia la partnership con l'orchestra

Superate le 5000 donazioni nell’anno 2018 nel solo comune di Padova a favore dell’Avis. Un dato che è emerso durante la presentazione del bilancio 2018 di Avis Comunale Padova che si è svolta alle ore 11 di lunedì 25 marzo, in sala Giulio Bresciani Alvarez, a Palazzo Moroni.

Sono intervenuti anche Andrea Micalizzi, assessore ai Lavori Pubblici e Gianpietro Sanavia, presidente Avis Comunale Padova e Paolo Giaretta, vice presidente Orchestra di Padova e del Veneto. La presenza dell’assessore è giustificata dall’intenzione dell’amministrazione di intitolare la nuova piazza che sorgerà in zona stazione proprio all’Avis, dove c’è anche il palazzo con la storica sede.

L’ex sindaco Giaretta ha spiegato come cultura e prevenzione alla salute viaggiano sullo stesso binario:«C’è una frase del grande musicista, Bob Marley: “il bello della musica è che colpisce ma non fa male”. Anche l’Avis ha lo stessa caratteristica: con una piccola puntura fa del bene».

In Veneto le donazioni calano e quindi Padova va in controtendenza. Avis da quest'anno sarà nelle piazza, ed ecco un'altra novità, per sostenere la ricerca sulle cellule staminali.