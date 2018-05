Odio tra vicini: pensionato "sterminatore" di alberi le avvelena tutte le piante

L’odio tra vicini è costato caro a un 65enne pensionato residente nell’Alta Padova che è finito nei guai dopo aver avvelenato gli alberi della dirimpettaia. Come riportano i quotidiani locali, per molto tempo diverse piante da frutta della casalinga sono state prese di mira dall’uomo che abita a Loreggia.

Il trapano

La questione è andata avanti per alcuni mesi, fino a quando la donna non ha denunciato tutto ai carabinieri. A smascherare il 65enne è stato un acquisto “particolare”: l’uomo si è recato in una ferramenta di proprietà di un amico della vicina, comprando un trapano col quale avrebbe forato i tronchi per inserire il veleno. Col tempo le piante sono morte per il reagente chimico fino a quando la signora non si è accorta del misfatto e ha raccontato tutto alle forze dell’ordine. Lo “sterminatore” di alberi ora andrà a processo per danneggiamenti.