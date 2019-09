Insulti e sputi al banchetto della Lega: avviso orale e denuncia per la 39enne

Prima l'avvertimento, poi la denuncia. Nella giornata di martedì il questore di Padova Paolo Fassari ha comminato un "avviso orale" alla 39enne padovana residente all'estero che domenica mattina ha insultato alcuni militanti della Lega presenti in un gazebo in piazza della Frutta, sputando poi al consigliere regionale Fabrizio Boron.

Avviso e denuncia

Alla donna è stato dato un "avviso orale", una sorta di avvertimento che in caso di comportamenti recidivi imporrebbe sanzioni e decisioni molto più severe nei suoi confronti. Nella stessa giornata due esponenti della Lega si sono recati presso gli uffici della Questura per una querela formale (per inguirie) la donna.