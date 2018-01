Azienda ospedaliera, bilancio di previsione per il 2018: rosso di 64 milioni di euro

Nei giorni scorsi è stato approvato il bilancio di previsione dell'Azienda ospedaliera di Padova, dal direttore generale Luciano Flor. Come riportano i quotidiani locali, ammonta a circa 64 milioni di euro la perdita di esercizio prevista per il 2018. Si nota un incremento del 14,5 per cento rispetto al previsionale del 2017 che fissava il rosso in 56,5 milioni. Il bilancio di previsione viene compilato anche se definitivi i contributi regionali e, in genere, tutte le entrate non sono ancora state fissate dalla Regione. La perdita, quindi, è destinata ad essere ridotta nel corso dell’anno. In vista del nuovo policlinico, l’Azienda ospedaliera fa i conti con difficoltà e ristrettezze economiche.

NUOVI INVESTIMENTI.

Nel bilancio pubblicato online si legge: «Gli investimenti nel settore socio-sanitario sono caratterizzati da una contrazione nella disponibilità delle risorse pubbliche, trend imposto dalla congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni. Tuttavia l'Azienda ospedaliera beneficia dei fondi inizialmente messi a disposizione per la costruzione del nuovo Ospedale di Padova con legge regionale 11/2014 e successivamente, in attesa che inizi la sua realizzazione, destinati dalla Regione a interventi sull'esistente. Tali fondi consentono investimenti necessari sia per il mantenimento in sicurezza e in efficienza delle attuali strutture per il periodo di realizzazione del nuovo ospedale, che dovrebbe durare almeno dieci anni, sia per interventi su porzioni dell'attuale complesso destinato a rimanere a vocazione sanitaria anche dopo la messa in funzione del nuovo polo». Secondo Flor servono attrezzature sanitarie e scientifiche, fabbricati, mobili, arredi, automezzi, concessioni e licenze, impianti e macchiari: ammonta a 40.018.323 euro il Piano investimenti 2018 per quanto riguarda le attrezzature e le tecnologie a supporto dei processi clinici.