Porta fuori il suo cane senza museruola: l'animale stacca mezzo dito ad una passante

Stava passeggiando con il suo Golden Retriever quando è stata azzannata da un molosso incrociato, tenuto a guinzaglio ma sprovvisto di museruola.



AGGRESSIONE. L'episodio lunedì. A tenere l'esemplare, un 44enne padovano che si trovava a transitare per via Baseggio e che sul marciapiede ha incrociato la donna, 54enne residente poco distante. Improvvisamente il cane che teneva, ma che non aveva le dovute protezioni, le si è scagliato contro puntando alla sua mano. Un'aggressione che le ha provocato la rottura del dito e che le ha spezzato l'ultima falange. L'uomo, allora è scappato. In soccorso della vittima un altro residente che si è accorto della scena e che l'ha medicata in attesa degli uomini del Suem. Sul posto la polizia che ha sentito le testimonianze e, grazie a queste, il responsabile è stato identificato e denunciato per lesioni personali gravissime.