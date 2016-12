Babby bike 2016, grande successo la sfilata dei Babbi Natale per Team for children

Grande successo l'edizione di Babbi bike, la manifestazione in bicicletta il cui ricavato verrà devoluto a Team For Children e in particolare al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova.





Alla sfilata sulla due ruote tenutasi sabato pomeriggio lungo i comuni di Selvazzano, Teolo e Abano Terme hanno partecipato quasi 1500 persone, tutte (o quasi) vestite di rosso e tutti con il proprio mezzo, alcuni non hanno voluto mancare anche in handbike. Tra gli altri partecipanti anche il giocatore di rugby Mauro Bergamasco che ha preso parte alla festa con molta gioia. Lungo la passeggiata, scortata dalla Croce rossa, dalla protezione civile e dalla Croce verde, un momento conviviale con panettone e vin brulè offerti ai ciclisti dalle pro loco del territorio. Soddisfatti gli organizzatori che hanno preparato anche un video per l'evento.