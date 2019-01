Babby Bike da record: 29mila euro donati a Team for Children con la pedalata dei “Babbi Natale”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

29.070 euro: è una cifra record, quella donata quest'anno dai Babby Bike a Team for Children onlus, l'Associazione che da oltre 10 anni collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pedriatica dell'Ospedale di Padova. Si tratta dell'intero incasso della classica manifestazione ciclistica della vigilia di Natale, che ha registrato quest'anno la partecipazione più alta di sempre.

La prima edizione nel 2011

La pedalata dei Babbi Natale era nata per gioco il 24 dicembre 2011 da un gruppo di amici. Giunta all'ottava edizione, dai 13 ciclisti della prima biciclettata si è arrivati lo scorso 24 dicembre a oltre 2.500 partecipanti. Nella marea rossa che ha invaso la provincia di Padova, si contavano genitori e bambini, giovani e nonni, campioni dello sport e rappresentanti delle istituzioni, che si sono dati ai pedali in sella a bici da corsa e mountain bike, senza dimenticare tandem e tricicli.

Un aiuto fondamentale

«La Babby Bike è una festa che regala un sorriso sia a chi partecipa, sia a chi beneficia di un contributo così importante. È un momento di pura gioia, oltre che di sport e solidarietà," così la Presidente di Team for Children onlus Chiara Girello Azzena. "Ringraziamo gli organizzatori della Babby Bike per l'impegno incredibile che hanno profuso come ogni anno nel rendere possibile un evento così grande, e tutti i partecipanti di questa edizione. Il loro aiuto è fondamentale».

I numeri

«Un numero incredibile di Babbi ha inforcato la bicicletta per passare una vigilia di Natale alternativa, regalando un po' di gioia - ed un aiuto concreto - ai giovani pazienti del Reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova. Abbiamo venduto oltre 2mila vestiti da Babbo Natale, e 9mila biglietti della lotteria," spiega l'organizzatore della Babby Bike e tesoriere della onlus, Enrico Ravazzi. "Siamo riusciti a donare l'intero ricavato a Team for Children, grazie all'aiuto degli sponsor che hanno voluto condividere con noi questo progetto di solidarietà, tra cui i main sponsor: Aspiag Service - Despar, Futura 2000, Gruppo Mazzini, BAAP Bergamaschi, Racing Bike e Alia - Benessere al femminile».

