Baby sitter si scola una bottiglia di gin e finisce a terra con il bimbo in braccio: padre furibondo

Era stata da poco assunta come baby sitter da una famiglia padovana la 40enne ucraina che lunedì, dopo essersi scolata una bottiglia di gin, è caduta a terra con il bimbo in braccio. Il fatto è accaduto in zona corso Milano, a Padova.

PADRE SI PRECIPITA A CASA.

Il padre del piccolo aveva provato a mettersi in contatto con la donna senza mai avere risposta. Preoccupato ha quindi contattato la domestica che gli ha raccontato l'accaduto. L'uomo è andato su tutte le furie e si è precipitato a casa dove ha rimproverato la baby sitter, ha preso il figlio e si è recato al pronto soccorso pediatrico. Il piccolo, al termine delle cure, è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Dell'episodio è stata informata la polizia.