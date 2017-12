Allagamenti in via Venezian e via Fornaci, al via il primo stralcio del bacino Fossetta

La Giunta riunita giovedì pomeriggio ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, il progetto definitivo per la realizzazione del primo stralcio dell’invaso di laminazione del bacino Fossetta intervento che richiede un investimento di 727.000 euro. L’opera è necessaria in quanto le zone agricole tra via Venezian e Via Fornaci presentano una situazione critica dal punto di vista idraulico. In particolare si verificano continui allagamenti in Via Venezian a causa di una rete fognaria oramai sottodimensionata che provoca un rigurgito delle acque piovane in eccesso.

GLI ALLAGAMENTI.

“Con questa delibera finalmente finanziamo e diamo esecuzione ad un progetto importantissimo per la sicurezza idraulica della zona tra Torre e Ponte di Brenta – commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi- perché tutta l’area ancora oggi subisce degli allagamenti in occasione di piogge abbondanti. E’ un intervento atteso da anni al quale stiamo finalmente dando operatività concreta”. Il progetto rientra in una serie di interventi previsti da Comune di Padova, Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta e AcegasApsAmga del Gruppo Hera che riguardano il bacino idrografico Fossetta e comprendono la realizzazione di quattro vasche di laminazione per una superficie complessiva di 40 mila mq allagabili. Il progetto definitivo, oggi approvato sarà adesso trasmesso al Consorzio Bacchiglione per la necessaria concessione idraulica di competenza. La Giunta oltre a dare l’ok al progetto definitivo, ne ha anche dichiarato la pubblica utilità.