Badante italiana fa incetta di gioielli nelle case dove lavora: arrestata ladra seriale

La donna era entrata nella famiglia dove prestava servizio come badante e nel tempo aveva ricevuto la fiducia degli anziani che aiutava. Era libera di muoversi, tanto da essere considerata quasi una parente. Ma qualcosa al figlio non torna, visti le continue sparizioni di monili. Dopo attente indagini si è scoperto che a perpetrare i furti è stata una 41enne di Agrigento che risiede nel rodigino. A far uscire la storia i carabinieri della sezione di Polizia militare del comando forze operative Nord che hanno perquisito l'appartamento della dipendente infedele

LE INDAGINI

Ad accorgersi che la donna siciliana rubava i gioielli un dipendente civile del comando forze operative: la badante era l’unica che poteva avere accesso a certe zone della casa. Le indagini hanno fatto emergere come la donna rivendesse subito tutto ai compro oro della zona polesana: circa 6mila l’ammontare degli ammanchi. La 41enne sarebbe una ladra seriale e anche nelle precedenti case dove ha prestato servizio come badante avrebbe sottratto altri monili alle ignare vittime. Lunedì la donna è stata arrestata per furto aggravato e continuato. Ora dovrà presentarsi tutti i giorni negli uffici di polizia giudiziaria.