Precipita dalla finestra della camera da letto: bimba di 4 anni elitrasportata in ospedale

È successo tutto in un attimo: una bimba di 4 anni di origini olandesi è precipitata dalla finestra della camera da letto della casa dei nonni, in cui si trovava in vacanza col padre e la sorellina.

I fatti

Il drammatico fatto si è consumato in via Verdi a San Pietro in Gu nella mattinata di sabato 3 agosto, intorno alle ore 9.45: per cause ancora da chiarire la piccola è precipitata da un'altezza di circa 3 metri rovinando al suolo. Immediatamente soccorsa è risultata cosciente, ma è stata subito elitrasportata al pronto soccorso pediatrico di Padova per accertare in maniera approfondita le sue condizioni fisiche: stando alle prime informazioni la bambina sarebbe in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto si sono prontamente recati anche i carabinieri di Carmignano di Brenta, che stanno indagando sull'accaduto.