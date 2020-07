Bimbo di 4 anni precipita dal secondo piano della sua abitazione: grave in ospedale

Paura nel pomeriggio di lunedì in via Primo Maggio a Cadoneghe dove un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione al secondo piano di un complesso residenziale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri.

La dinamica

Secondo quanto raccolto il piccolo, figlio di una donna cinese di 44 anni, si è improvvisamente arrampicato, scivolando al piano inferiore di testa. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Padova per i primi accertamenti. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito tutte le verifiche per chiarire la dinamica e per accertare eventuali responsabilità. L'incidente sarebbe da ricondurre a una distrazione.