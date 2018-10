Bambino trafitto dal cancello: segano il metallo per caricarlo in ambulanza

Una domenica sera da brivido per una famiglia veronese all'uscita di una pizzeria della Bassa Padovana. Il piccolo è rimasto incastrato nella cancellata che lo ha trafitto.

La dinamica

Domenica sera la famiglia, che risiede a Terrazzo, ha cenato in un ristorante pizzeria di via Este, poco lontano dalla chiesa. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando sono usciti dal locale per tornare verso l'automobile. Percorrevano il marciapiede quando, improvvisamente, il figlio è caduto addosso alla recinzione di un'abitazione.

L'incidente

Ha sbattuto sull'inferriata rimanendo incastrato, una mano trafitta dalla punta acuminata di uno dei paletti in metallo. I genitori, in preda al panico, hanno chiamato l'ambulanza ma i sanitari non sono riusciti a estrarre la mano del piccolo: troppo profonda la ferita, troppo pericoloso sfilarla con il rischio di peggiorare la situazione.

I soccorsi

É servito l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno segato il paletto in ferro e caricato il bambino sull'ambulanza con il pezzo di metallo ancora incastrato per farlo rimuovere in ospedale. Resta da capire la dinamica dell'incidente, che potrebbe essere una tragica fatalità dovuta a un gesto improvviso.