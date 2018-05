Panico al nido per un bambino intrappolato in auto: lo salvano spaccando un vetro

Un attimo di distrazione, la chiave che cade sul sedile accanto al seggiolino e la chiusura centralizzata che scatta imprigionando all'interno un bambino.

L'incidente

É successo giovedì alle 13 a Cervarese Santa Croce fuori dall'asilo nido dove una donna era appena stata a recuperare il figlioletto di tre anni per portarlo a casa. Appena si è resa conto che il piccolo aveva inavvertitamente fatto scattare il blocco delle portiere, la mamma è andata nel panico: tra le lacrime ha chiesto aiuto ai passanti e ha avvertito i carabinieri. Ad attirare l'attenzione del bambino è stato un peluche usato come portachiavi, che il piccolo ha raccolto per giocare.

L'intervento

In pochi minuti sono arrivati i militari della stazione di Bastia, che pur avendo chiamato anche i viglili del fuoco hanno deciso di intervenire immediatamente perchè preoccupati dall'aumento della temperatura dentro l'abitacolo. Hanno rotto un finestrino e liberato il bambino, che era in ottima salute anche se spaventato per il botto improvviso. La madre ha potuto riabbracciare il figlioletto pochi istanti dopo, supportata dagli altri genitori accorsi a sostenerla.