Gioca con le chiavi della macchina e rimane intrappolato: bimbo di due anni salvato dalla polizia

Da un gioco innocuo al dramma sfiorato: la polizia è stata costretta a intervenire per liberare un bambino di appena due anni, rimasto chiuso all'interno di un'automobile.

La dinamica

È successo nella tarda mattinata di domenica 6 maggio a Padova, in via Giuseppe Zais: una donna di 31 anni stava scaricando la spesa nel cortile di casa, quando all'improvviso il figlioletto, che si stava innocentemente divertendo con le chiavi della macchina della madre, ha premuto il telecomando ed è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. La 31enne, subito presa dal panico, ha chiamato il 113 perché la temperatura all'interno della macchina stava ulteriormente salendo in quanto parcheggiata sotto al sole. Uno degli agenti accorsi sul posto è subito intervenuto in soccorso del piccolo, infrangendo il vetro opposto al seggiolino su cui si trovava legato il bimbo che, in lacrime, è stato calmato da un'altra poliziotta che lo ha preso in braccio e consegnato ai genitori, spaventati per la disavventura.