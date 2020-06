Tragedia nell'Alta: bambino gioca in riva al Brenta, cade in acqua e annega

Una terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì nell'Alta Padovana dove un bambino di 11 anni è caduto in acqua all'altezza di Grantorto, venendo trascintato dalla corrente fino a Piazzola nella zona del ponte di Carturo.

Morte per annegameto

Stando alle prime informazioni il bambino sarebbe stato portato fuori dall'acqua quando ormai le sue condizioni erano disperate. I tentativi di rianimarlo non sono andati a buon fine ed è morto per annegamento. Sulla dinamica stanno ancora indagando i carabinieri che hanno ascoltato vari testimoni. L'undicenne, figlio di una coppia di immigrati marocchini, con tutta probabilità stava giocando con gli amichetti quando è scivolato dalle rive dell'argine ed è stato trasportato dalla corrente particolarmente forte in questi giorni di piogge copiose. Qualcuno avrebbe anche tentato di tirarlo a riva ma senza riuscirci.

Notizia in aggiornamento