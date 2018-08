Tragedia in vacanza: bambino di due anni muore soffocato con un chicco d'uva

Tragedia per una famiglia padovana in vacanza in Puglia.

La tragedia

Un bimbo di due anni, infatti, è morto soffocato dopo aver ingerito un chicco d'uva. Immediata la chiamata ai soccorritori per cercare di salvarlo, ma nonostante le manovre del caso messe in atto dagli operatori del 118, non c'è stato, purtroppo, nulla da fare.