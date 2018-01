Mamma perde il figlio sull'autobus: ritrovato sulle Riviere da una studentessa 19enne

Fuori programma lunedì pomeriggio durante i controlli voluti dal questore nell’area della stazione. A un certo punto una mamma nigeriana di 35 anni si è rivolta alla polizia in lacrime perché non trovava più il figlio. La donna era a bordo di un autobus di linea quando si è accorta che non aveva più il primogenito accanto.

LE RICERCE

Immediatamente sono scattate le ricerche. Dopo qualche minuti gli agenti hanno notato una giovane italiana che aveva per mano un bambino di colore e si stava dirigendo in questura attraverso le Riviere. La giovane 19enne di Pordenone ha richiamato l’attenzione degli agenti che hanno così potuto ritrovare il piccolo per la gioia della mamma. Il bambino era sceso in autonomia alla fermata del bus, credendo che anche la madre lo stesse seguendo.

I CONTROLLI

Durante i controlli in stazione gli agenti hanno poi identificato 79 persone e verificato 20 auto in transito. Un albanese di 50 anni è stato arrestato perché era già stato espulso dall’Italia, mentre un nigeriano di 36 anni è stato denunciato perché inottemperante all’ordine del questore. Segnalato anche un tunisino di 30 anni che aveva il divieto di dimora nel comune euganeo. Sanzionato un rumeno che faceva l’elemosina. I cinofili nelle aiuole intorno alla stazione hanno recuperato 30 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana ed eroina