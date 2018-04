A soli tre anni scappa dal parco sotto gli occhi della madre: due studentesse lo trovano

Una mamma si distrae pochi secondi e il figlio di tre anni se ne va in giro da solo. Paura per una giovane madre padovana che lunedì pomeriggio era al parco Esperanto con il primogenito, in via Martiri Giuliani e Dalmati alla Stanga.

Ritrovato

Il bambino, come spesso accade a quell’età, si è messo a inseguire altri piccoli che stavano giocando e si è allontanato troppo, perdendosi. Immediatamente la donna si è resa conto di non vedere più il figlio e ha iniziato le ricerche, allertando anche le forze dell’ordine. Fortunatamente due 25enni che si stavano rilassando all’aria aperta coi primi caldi, hanno notato il bambino che piangeva disperato e l’hanno subito aiutato. Nel frattempo è arrivata nel giardino anche una pattuglia delle volanti, che in pochi secondi ha individuato la madre del bambino che lo stava cercando disperatamente nella direzione opposta. Alla vista del piccolo anche la donna è scoppiata a piangere e tutto è finito con grandi ringraziamenti per gli agenti e per le due ragazze