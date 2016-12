Esplosioni nella notte: banditi fanno saltare due bancomat in provincia di Padova

Boati nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Padova.

RUBANO. Verso le 2.40, dei malviventi hanno fatto saltare il bancomat della filiale di banca Antonveneta in via Rossi a Rubano. I carabinieri si sono recati sul posto per un sopralluogo. I banditi hanno utilizzato del materiale esplosivo per deflagrare lo sportello bancomat e rubare il denaro. L'esplosione ha provocato dei danni all'entrata della banca, il resto del danno, coperto da assicurazione, è in fase di quantificazione.

SAONARA. Intorno alle 4.10, in piazza Maria Borgato a Saonara, è stata avvertita un'altra esplosione che ha coinvolto un bancomat della filiale di banca Antonveneta. I carabinieri di Piove d sacco e di Legnaro si sono recati all'istituto di credito per il sopralluogo. Sul posto sono stati trovati dei picconi e il congegno che gli autori della rapina hanno lasciato prima di fuggire. Il danno è limitato al bancomat.