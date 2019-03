Esplosione in piena notte, banda del bancomat di nuovo in azione: colpito Mps

L’esplosione, i soldi rubati e la fuga. Nuovo colpo a un bancomat della provincia di Padova. Nella notte tra domenica e lunedì i malviventi sono tornati a prendere di mira gli sportelli automatici. Stavolta è toccato alla sede di Limena del Monte dei Paschi. Verso le 2.10 i malintenzionati hanno puntato la filiale di via del Santo 19.

Tecnica e colpo

La tecnica è quella collaudata con la “marmotta” imbottita di esplosivo che ha fatto saltare in aria lo sportello bancomat dove era stata precedentemente posizionata. L’azione ha consentito ai ladri di arraffare tutto il denaro e di scappare nel cuore della notte. I carabinieri della locale stazione e i militari del Norm sono intervenuti per i rilievi. Con loro anche il nucleo investigativo: si stanno visionando le telecamere di sorveglianza per cercare di dare un nome e un volto ai banditi. Si tratta del quarto colpo con identica modalità in meno di due settimane.