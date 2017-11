Caccia ai complici della banda dell'Audi Gialla: blitz in un appartamento di Carmignano

Continuano le indagini sulla banda dell'Audi Gialla. Nelle scorse ore le forze dell'ordine hanno messo in atto una vera e propria task force per individuare dei complici della gang.

BLITZ

In particolar modo gli sforzi si sono concentrati in un condominio di Carmignano di Brenta di circa 90 appartamenti dislocati su quattro piani, che le forze dell'ordine ritengono "covo" di malviventi legati alla banda. Nella task force sono impiegati 52 carabinieri, 16 agenti locali, 15 automobili, 2 gruppi di cinofili per la ricerca di droga e armi, e l'elicottero dei carabinieri proveniente da Belluno. Sono stati controllati tutti e 90 gli appartamenti attraverso decreti di perquisizione e ispezione: in tutto sono state identificate e controllate 70 persone.