Facevano saltare in aria gli sportelli Bancomat del Triveneto: fermate sette persone

Sette misure cautelari per altrettanti uomini di origine sinti residenti nel trevigiano: è questo il risultato di un'operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Treviso e della Compagnia di Padova avvenuta nelle scorse ore.

I fatti

La banda - come riporta TrevisoToday - era specializzata nei furti agli sportelli Postamat e Bancomat del territorio, e il suo "marchio di fabbrica" era l’utilizzo di esplosivo. Nei loro confronti viene contestata una serie di furti tra marzo e settembre tra il Trevigiano, il Padovano, il Veneziano e il Pordenonese, oltre ad alcuni colpi anche in Alto Adige e Friuli. A capo del gruppo, che si stava espandendo anche in Belgio, il 66enne Radames Major, già capo clan dei giostrai durante gli anni della Mala del Brenta e da poco uscito dal carcere di Milano a seguito di una condanna a 30 anni per rapina e ben 19 sequestri di persona.

(Notizia in aggiornamento)