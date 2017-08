In 2mila per un posto da infermiere: a settembre l'esame dell'azienda ospedaliera

Sono almeno 2mila i candidati per il concorso indetto dall’azienda ospedaliera padovana per un posto da infermiere. Il bando scade giovedì 3 agosto, ma qualche altra lettera di candidatura potrebbe arrivare negli ultimi minuti.

CINQUECENTO IN LISTA. I laureati in scienza infermieristica hanno fatta domanda praticamente da tutte le regioni d’Italia, dal Friulia alla Campania, fino alla Sicilia, anche se rispetto al passato l’idea del posto fisso e di uno stipendio di 1400 euro al mese alletta meno persone, se si pensi che nel 2015 le domande erano state più di 5mila. A settembre i candidati dovranno affrontare un test scritto, poi un esame pratico e l’ultima fase è l’esame orale. A inizio 2018 uscirà una classifica con al massimo 500 nominativi da cui l’azienda ospedaliera potrà attingere per assumere i nuovi infermieri.