Bando per l’assegnazione di contributi sul consumo di gas a Cadoneghe, i dettagli

E’ stato indetto dal Comune di Cadoneghe il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle spese di consumo di gas relativi al periodo 1/6/2017 al 31/5/2018.

I dettagli

Possono presentare la richiesta i cittadini di Cadoneghe che documentino pagamenti per consumo di gas nel periodo sopraindicato e che siano in possesso dei seguenti requisiti:- ISEE presentato nel 2018 non superiore ad euro 10.632,94, residenza nell'alloggio oggetto del contratto di fornitura; intestazione dell'utenza per la fornitura di gas. L’importo massimo del contributo assegnato è pari a 450 euro. I contributi saranno assegnati agli aventi diritto nel limite delle risorse disponibili. Non saranno erogati contributi il cui importo sia inferiore a 100 euro.

Le domande

Le domande, su apposito modulo scaricabile dal sito del comune e con tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate allo Sportello del Cittadino del Comune entro e non oltre il 28 settembre negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 e il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Le domande potranno essere presentate anche tramite servizio postale a mezzo raccomandata, tramite fax al n. 049.8872508, o via mail (comune@cadoneghenet.it o posta certificata cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net) corredate da tutta la documentazione richiesta.

Le modalità di assegnazione e l'importo del contributo, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i controlli previsti dall'Amministrazione e l'informativa sulla privacy, sono consultabili scaricando il bando dal sito del comune www.cadoneghenet.it.

Info

Sportello del Cittadino tel. 049/8881923 o negli orari di apertura al pubblico.