Università: la commissione europea ha comunicato gli esiti di Horizon 2020

La Commissione Europea ha comunicato ai vincitori gli esiti del bando Horizon 2020, Azione Marie Skłodowska-Curie IndividualFellowship 2018. Sono 74 le proposte presentate da ricercatori eccellenti che scelgono l’Ateneo di Padova come Host Institution; 11 i progetti finanziati per un importo di € 2.345.158,08

I progetti

Di questi 3 fellowship European Standard, 3 Career Restart (dedicate a chi riprende la carriera nella ricerca dopo un’interruzione) 2 Reintegration (per chi desidera tornare in Europa dopo aver fatto ricerca in un Paese Terzo) e 3 sono Global Fellowship (prevedono un periodo di 1 a 2 anni presso un ente situato in un Paese terzo. Con 14 progetti con punteggio >85 (Seal of Excellence),Padova è la prima Università in Italia che si è impegnata a finanziare gli assegnatari del Seal of Excellence (il bollino della Commissione Europea che garantisce sulla qualità della proposta presentata).

L'università

L’Università di Padova mette a disposizione un finanziamento pari a 50mila euro annui per coloro che hanno partecipato alle Call Marie Skłodowska-Curie Actions(MSCA) – IF 2018 e IF 2017, indicando l’Ateneo come Host Institution, e abbiano ottenuto il “Seal of Excellence – MSC Actions”, non venendo finanziati dalla CE per limiti di budget. Il programma di Ateneo è appunto il MSCA Seal of Excellence @UniPDhttps://www.unipd.it/msca-seal-excellence. Tra gli 11 vincitori ci sono 5 partecipanti alla Marathon (https://www.unipd.it/en/msca-marathon18) (MSCA MARaThoN 2018 -Marie Skłodowska-Curie Actions - MAsteryourResearch and Training Needs ) e 2 vincitori del finanziamento MSCA Seal of Excellence@Unipd bando 2018. Ben 7 vincitori su 11 hanno quindi beneficiato di specifiche iniziative di supporto promosse dall'Università di Padova a favore dei candidati MSCA-IF. E' un risultato eccellente per chi progetta le politiche della ricerca del nostro ateneo e per chi le attua. La prossima call H2020-MSCA-IF apre l’11 aprile 2019.