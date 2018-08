Cadoneghe: sei posti per un anno di servizio civile per giovani dai 18 ai 28 anni

"Cercasi 6 giovani tra i 18 e i 28 anni desiderosi di fare un’esperienza di servizio civile a Cadoneghe della durata di un anno". Il Dipartimento della gioventù e il Servizio Civile Nazionale ha pubblicato un bando per la selezione di 1123 volontari in tutta Italia da impiegare in progetti di Servizio Civile.

Cadoneghe

Tre i progetti a cui saranno indirizzati i ragazzi selezionati all'interno del bando del servizio civile regionale nel territorio di Cadoneghe, in particolare in Comune, Biblioteca e Ludoteca: “Cultura in azione” , “Anziani felici” e “Giovani Attivi”. Il bando si rivolge ai giovani dai 18 anni ai 28 anni che vorranno partecipare a questa esperienza che prevede 12 mesi di servizio a trenta ore settimanali o 1400 ore annue .I volontari riceveranno un rimborso mensile di 433,80 al mese.La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti. L’avvio in servizio dei volontari dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2019. La selezione dei candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto prescelto.

Le domande

E’ possibile presentare la domanda entro le 18 del 28 settembre tramite posta elettronica certificata ( pec) , tramite mezzo raccomandata A/R o consegna a mano in in Comune allo Sportello del Cittadino. Per prendere visione dei progetti, del bando e della modulistica è possibile visitare i seguenti siti internet: www.cadoneghenet.it e www.amesci.org