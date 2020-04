Carmignano: aperto un bando per volontari a supporto del comune per l'emergenza

È aperto il bando per presentarsi come volontario a supporto delle molte attività promosse dal Comune relative all’emergenza Covid 19. «In questi giorni sono moltissimi i nostri concittadini che continuano a chiederci di poter lavorare con noi a supporto delle azioni messe in campo per affrontare l’emergenza – spiega il Sindaco Alessandro Bolis – per dare loro risposta abbiamo perciò deciso di promuovere un bando che individuerà 15 nuovi volontari, che potranno offrire il loro tempo e le loro competenze alla comunità».

L'impiego

«Saranno impiegati a supporto e in collaborazione con gli uffici comunali nella gestione dell’intervento di solidarietà alimentare, nella consegna della spesa e dei farmaci, nella distribuzione delle informazioni e nel call center – spiega l’assessore agli affari sociali Raffaella Grando - A loro ci affideremo anche dopo l’emergenza Covid 19, perché vogliamo realizzare una comunità sempre più partecipata, alla cui crescita tutti devono e possono contribuire». I volontari, che lavoreranno a titolo gratuito, saranno inseriti nei diversi gruppi di lavoro coordinati dalla Protezione civile. Verranno coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi e forniti di tutti i dispositivi necessari. «Si uniranno così ai molti volontari della Protezione civile, che hanno messo a disposizione anche le Giacche verdi, persone a cavallo che fanno sorveglianza sugli argini, agli uomini dell’Associazione Alpini, agli Scout – conclude Bolis – ma anche a tutti gli Assessori e i Consiglieri comunali del gruppo di maggioranza SI Carmignano e di minoranza Insieme per Carmignano. Persone a cui va il mio sentito ringraziamento». Per aderire al bando è sufficiente essere residenti nel Comune di Carmignano di Brenta, maggiorenni, in possesso dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, essere in buone condizioni di salute e fisicamente idonei al servizio. L’avviso pubblico è disponibile nel sito Internet del Comune nella sezione Albo on line. La propria disponibilità va inviata unitamente ad una breve presentazione personale, all’indirizzo volontari@comune.carmignanodibrenta.pd.it