Bar ad orario prolungato per Natale e Capodanno: le disposizioni del Comune

Chiusura alle 3 per Natale e alle 4 per Capodanno. È questa la disposizione emanata dal Comune di Padova su richiesta dell'Appe (Associazione provinciale pubblici esercizi) per i pubblici esercizi della città nel periodo natalizio.

FUORI DAL CENTRO.

Agevolazioni che varranno anche per gli esercizi al di fuori del centro storico che abbiano comunicato al Comune un orario massimo di apertura precedente agli orari sopra indicati. In pratica, sarà possibile tenere aperto, a Natale (fino alle 3) e a Capodanno (fino alle 4) senza effettuare alcuna comunicazione al Comune. Per i pubblici esercizi operanti in altri Comuni della provincia di Padova, Appe ricorda che gli orari in generale sono di libera determinazione ma, in caso di variazione d’orario (anche se per un solo giorno) è obbligatorio effettuare la comunicazione al Comune.