Bar competition all'istituto Dieffe: gli studenti si sfidano a colpi di Latte Art

Il Caffè è un prodotto complesso e delicato. Richiede grande attenzione lungo tutta la sua filiera, la quale culmina nei pochi minuti che vanno dalla macinatura alla trasformazione. Di quest’ultima fase è protagonista la Coffee & Latte Art Competition Dieffe, una gara amichevole tra gli studenti del quarto anno di specializzazione dell’istituto professionale di Noventa Padovana, impegnati nel conseguimento del diploma di Tecnico dei servizi di sala e bar.

La giuria

La competizione si svolgerà giovedì 10 maggio dalle 11 alle 13. Gli studenti della IV B, suddivisi in coppie, si sfideranno tra loro. L’allievo vincitore passerà al turno successivo, sfidando a sua volta il vincitore di un’altra coppia. Saranno 20 i partecipanti totali, che dovranno conquistare il voto di una giuria tecnica composta da professionisti di altissimo livello: Simone Cattani trainer di Coffee Training Academy, secondo classificato al campionato italiano Aeropress 2014 e finalista del campionato italiano Latte Art 2015; Fabio Colicchia, barista e responsabile di QB Sestriere, primo classificato al Best barista Vergnano Italia 2016 e secondo classificato al Best barista Vergnano mondiale 2016; Stephanie Rebouli, docente di Caffè e Latte Art.

La gara

La prova consisterà nella produzione e nel servizio al tavolo di una delle seguenti preparazioni: un cappuccino tradizionale o un cappuccino con Latte Art (a scelta tra cuore, tulipano o rosetta), bevanda a base di espresso (25-30 ml) e latte (110-140 ml) montato a crema, con almeno 1 centimetro di crema in superficie che dovrà presentare una tessitura omogenea, priva di macrobolle. Il design del cappuccino potrà essere classico, all’italiana (di colore bianco ornato da bordo marrone più o meno spesso), o in latte art. La scelta dell’una o dell’altra preparazione sarà da valutarsi in base alla buona riuscita del decoro e non della sua complessità. La giuria tecnica sarà chiamata a valutare: correttezza della preparazione; cura dei passaggi; pulizia della postazione durante e una volta conclusa la gara. Saranno inoltre curati il flussaggio prima dell’estrazione, la pulizia dei filtri, la pulizia della lancia vapore prima e dopo l’utilizzo, la pulizia durante e una volta conclusa l’estrazione, la qualità della bevanda presentata. Prima dell’inizio ufficiale della competizione, dalle 9.30 alle 10.30, in base all’ordine di gara, una coppia di concorrenti potrà disporre per 10 minuti nel backstage della macchina espresso, per esercitarsi nella realizzazione di espressi, cappuccini e altre preparazioni.