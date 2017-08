Bar da Mario: nuovo bando per il locale, si va verso la conferma dello storico gestore

Alla fine Mario “Bovis” Sensi che da 60 anni gestisce il bar sotto il Bo, vera e propria istituzione dell’università di Padova, rimarrà al suo posto. I vertici dell’ateneo, dopo la mobilitazione che ha visto coinvolti studenti e professori, hanno rivisto giovedì il bando che dovrebbe garantire la continuità al locale.

PROTESTE. L’8 agosto era stata presentato un bando per la nuova assegnazione della gestione del bar al piano terra del Bo. Da quel giorno era scattata la protesta che aveva coinvolto un po’ tutti nonostante il periodo estivo. Il nuovo decreto dovrebbe permettere a Mario di mantenere inalterato il bar e la sua gestione per almeno tre anni. Il 77enne serve ogni giorno dal 1957 le sue specialità a studenti, goliardi, professori e anche ai tanti turisti che visitano gli edifici dell’ateneo. Dimezzato il canone di locazione mensile: da mille euro passa a cinquecento, restando in linea con quanto ha pagato sinora lo storico gestore.

OTTIMISMO. Su Facebook la notizia è stata subito accolta con grande gioia sul gruppo “Salviamo il Bar da Mario”: “abbiamo ottenuto, grazie alla fondamentale collaborazione dell'università e di tutte le persone che si sono spese in questi giorni un grande risultato: il riconoscimento del valore storico del posto. Il lavoro non è finito, ci sono molto aspetti legali da valutare e come potete immaginare non è questo il locus dove farlo. Stiamo tutti perseguendo lo stesso fine, ovvero la salvaguardia della memoria storica e del patrimonio culturale rappresentato da Mario. L'importante è che continui il sostegno e la vicinanza a Mario da parte di tutti, limitando le polemiche e le decisioni "di pancia" che, per quanto più che comprensibili, non sono utili alla causa”.