Lo storico bar Dei Osei a Padova si rifà il look, al via i lavori di restauro

Lo storico esercizio, tra i più antichi delle piazze, è in restauro, i lavori son stati affidati all’architetto Salmaso. Situato sul lato che si affaccia sul Volto della Corda e su Piazza dei Frutti, a due passi dalla Fopleria, è uno dei tanti luoghi amati dai padovani. Inaccessibile appunto in questi giorni, tanti però i curiosi che sbirciano il cantiere e che vorrebbero già scoprire come si presenterà alla città patavina il bar. Nelle transenne ricoperte si può leggere la frase: «Una città non è disegnata, semplicemente si fa da sola. Basta ascoltarla, perché la città è il riflesso di tante storie. Renzo Piano … Bar dei Osei: la storia di Padova!».

«C’è un’attenzione al bello»

Un intervento importante che si aggiunge alle nuove luci che, con tutta probabilità, potremmo vedere a febbraio sotto il Salone. «Con l’amministrazione stiamo sistemando un po’ di cose: Piazza delle erbe, piazza della Frutta, ecc.. C’è un’attenzione al bello» commenta l’assessore al commercio Antonio Bressa «Ottimo segnale che anche i soggetti privati che hanno locali lì, scelgano di valorizzare questo patrimonio, un luogo simbolico e attrattivo della città».

