Bar di Mario "all'asta": incontro con le istituzioni universitarie per una soluzione

Qualcosa si muove per il “Bar di Mario”, storico punto di ritrovo della goliardia universitaria e una delle istituzioni del Bo che dopo la scadenza della concessione rischia di cambiare gestione. Nonostante il periodo estivo, su Facebook si sono scatenate le proteste di tanti studenti e gente comune.

SVILUPPI POSITIVI. “Dopo un incontro con i dirigenti delle istituzioni universitarie, cui hanno presenziato il tribunato degli studenti, le rappresentanze studentesche, il comitato per la difesa del bar di Mario – autore del post- l'associazione Unipapiro, si è riscontrata la massima disponibilità da parte di queste medesime a venire incontro alle esigenze unanimemente manifestate da tutti, volte alla tutela di valori, tradizioni, usi e costumi e dell'inestimabile patrimonio storico e culturale della nostra libera università di Scholari, di cui il bar del Bo è una delle maggiori e più visibili espressioni, grazie al patrimonio archivistico e documentale di cui Mario Sensi Bovis, suo gestore è da oramai 60 anni custode e depositario. Si confida, nei prossimi giorni, in ulteriori positivi sviluppo”.

BANDO. L'8 agosto scorso è stato pubblicato un bando sul sito dell'università per la concessione dei locali: offerta al rialzo, a partire da un canone di affitto minimo di mille euro al mese. Tra i requisiti, viene indicato un fatturato non inferiore ai 24 mila euro l'anno negli ultimi tre anni. Lo storico gestore Mario Sensi ha sottoscritto il contratto moltissimi anni fa, per una cifra concordata ancora in lire, ora, con gli aggiornamenti Istat, l'ateneo deve rimodulare il canone.