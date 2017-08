Bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie aperti ad agosto: l'elenco dei locali in città

Per chi resta in città è facilmente consultabile su www.gustarepadova.it, il “portale del gusto” dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, con l’elenco dei locali come ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pasticcerie che restano aperti ad agosto, per offrire un servizio ai cittadini e ai turisti.

INFORMAZIONI. “Visto che sono tanti i padovani che rimangono a casa – spiega Filippo Segato, segretario dell’Appe – abbiamo ritenuto opportuno dare loro uno strumento per conoscere dove passare una bella serata, magari per un aperitivo in centro, una cena al fresco sui Colli, una pizza in compagnia degli amici, oppure per gustare un buon gelato. Potrebbe anche essere l’occasione per scoprire qualche esercizio che non si conosceva”. Per ogni locale elencato è riportato l’indirizzo, la tipologia ed il recapito telefonico oltre ai giorni e orari di apertura. È anche possibile consultare, restando sempre sul sito www.gustarepadova.it, la scheda degli esercizi, comprese le foto e la mappa per raggiungerli facilmente.

L'ASSESSORE. “Riteniamo – conclude Segato – che questo elenco possa essere di utilità per tutti, per cui l’invito è quello di collegarsi al sito e curiosare tra le tante proposte”. Sull’iniziativa è intervenuto anche Antonio Bressa, assessore al commercio del Comune di Padova: “Siamo di fronte ad un’iniziativa lodevole sia da parte degli esercizi che restano aperti, sia di una categoria che ne valorizza il ruolo a favore della vocazione commerciale e turistica della nostra città. Dobbiamo incentivare tutte le iniziative in grado di sottolineare la nostra capacità di accoglienza e offrire un servizio utile per i consumatori padovani e i visitatori in città nel mese di agosto”. Elenco pubblici esercizi aperti ad agosto-2