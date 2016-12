Protesta sul cumulo di resti di bare al cimitero di Noventa Padovana: subito rimosso

Sabato mattina, il cumulo di pezzi di bare che sostava vicino al cimitero di Noventa Padovana è stato rimosso. Il caso, mosso dal consigliere comunale per la Lega Nord di Noventa Marcello Bano, ha portato l'attenzione su questo dettaglio cimiteriale, chiedendo l'immediato intervento dell sindaco Alessandro Bisato.

LA SEGNALAZIONE. 19 giorni fa, un cittadino aveva segnalato la presenza di pezzi di bare fuori dal cimitero al sindaco di Noventa Padovana che, a quanto afferma Bano, "ha solo fatto coprire il cumulo di legno con un telo". La segnalazione è arrivata venerdì al consigliere comunale che ha denunciato il fatto, con tanto di foto e video su Facebook.

SEMPLICE ROUTINE. A seguito delle regolari operazioni di estumulazione 30ennale, la ditta che se ne occupava ha distinto tra i vari resti per conferirli nei luoghi adeguati. Solo i resti di legno sono rimasti in stallo fuori dal campo santo, anche a fronte del periodo natalizio che non ha consentito la velocità del lavoro. Bisato ci tiene a precisare che "il cumulo non si trovava in bella vista, ma occultato in una area cimiteriale chiusa al pubblico dove è previsto un ampliamento futuro".