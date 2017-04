Bella barista accusata di circonvenzione di incapace: avrebbe ripulito il conto di un cliente

Tra il 2011 e il 2014, sarebbe riuscita a "spillargli" la bellezza di 129mila euro. Lei è l'avvenente barista 35enne di un locale di Albignasego; lui un cinquantenne, cliente dell'esercizio per cui lavora la donna, innamorato perso di quest'ultima e da lei convinto a sborsare fior fior di quattrini per risollevarla da una situazione critica cui lei non avrebbe potuto - a suo dire - far fronte con il solo stipendio.

CIRCOVENZIONE DI INCAPACE. L'accusa per la donna - come riportano i quotidiani locali - è di circonvenzione di incapace. In pratica, secondo il pubblico ministero Roberto Piccione, titolare delle indagini a suo carico, la bella barista, per la quale ha chiesto il processo, avrebbe approfittato dell'avventore per estorcergli ingenti somme di denaro. La 35enne dovrà comparire davanti al giudice dell'udienza preliminare il prossimo 19 luglio.