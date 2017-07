Barriere architettoniche, aula modificata per il consigliere Sacerdoti. Meneghini: "Il mio impegno su questo tema era già iniziato"

Paolo Sacerdoti, consigliere comunale della lista Lorenzoni è in sedia a rotelle. Per permettere più agevolmente il suo ingresso nella sala del Consiglio di palazzo Moroni, è stata rimossa la sedia per lasciare spazio alla sua carozzina e sono stati adeguati in bagni. Tempo addietro era stato anche installato un montascale e l'ascensore in Municipio proprio per rendere più agevole l'accesso alle persone con disabilità.

MENEGHINI. Una questione, quella delle barriere architettoniche nella sede del Comune di Padova, che era già stata affrontata da un consigliere comunale: Stefano Meneghini (Lista Bitonci) che nel settembre 2015 aveva depositato una mozione al consiglio comunale per chiedere l'istituzione di una commissione per il superamento delle barriere architettoniche.

INIZIATIVA. "Stimo per l'impegno il consigliere Sacerdoti - spiega Meneghini - e mi congratulo con lui. Ci tenevo però a dire che il mio impegno su questo tema era già iniziato. L’amministrazione – sostenne a suo tempo Meneghini - ha tra i suoi obiettivi l’integrazione e il coinvolgimento delle persone con disabilità nella sfera lavorativa, sociale e culturale, con la collaborazione di enti e realtà associative pubbliche e private che studiano e promuovono la disabilità come condizione e non come malattia o sofferenza".

MOZIONE. Nel progetto presentato da Meneghini: "La commissione, con funzione consultiva, formata da esponenti delle istituzioni cittadine e dalle più significative associazioni attive nel territorio nel mondo del sociale e della disabilità aveva il compito di promuovere in modo incisivo l’informazione, anche attraverso eventi, per creare più consapevolezza verso chi non conosce la disabilità, e di segnalare tutte le barriere architettoniche ancora esistenti". Mozione che era stata approvata in seduta di Consiglio comunale il 30 novembre 2015 ma che non trovò poi sviluppo.