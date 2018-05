Navigli, spritz da record con 5.679 calici alzati nello stesso istante

Navigli, uno spritz da record Festa al Portello con 5.679 calici alzati nello stesso istante Battuto ai Navigli lo spritz world record con 5.679 spritz bevuti nello stesso istante. L'anno scorso erano stati 5.357.

La sirena

Grande afflusso di ragazzi e ragazze, soprattutto studenti universitari, ma comunque anche quest'anno all'evento si sono registrati partecipanti di tutte le età. Nonostante lo spauracchio del maltempo e la paura che una pioggia serale potesse rovinare la riuscita della manifestazione, in realtà è andato tutto più che bene. L'intrattenimento padovano ieri sera se l'è aggiudicato indubbiamente il Portello. Poco dopo le 21.30 è scattata la sirena ed è partito il tentativo di record. La carica dei 5.679 ha consegnato il tagliandino valido per uno Spritz Aperol gratis in uno degli otti chioschi del Naviglio ed è cominciata la festa. Nel giro di pochi minuti tutti avevano il proprio bicchiere in mano.

Il brindisi

Brindisi, risate, e chiacchiere, il tutto a ritmo di musica e incalzati dall'animazione sul palco. I tré giudici dopo l'incredibile distribuzione dei bicchieri hanno decretato l'ennesimo superamento del record. Anche quest'anno il naviglio ha superato se stesso. Grande gioia degli organizzatori Andrea Oreste e Federico detto Chicco Contin. Ma gli eventi ai Navigli non finiscono qui. Domani ci sarà "II libro nel bicchiere", l'I e il 2 giugno il "Naviglio buskers", il 6 giugno il Concorso musicale dedicato alle giovani band venete, il 13 giugno la Festa dei colori, il 15 e 16 giugno "La Latina", festival di ballo latino, qundi il 22-23 giugno la Taranta Padova. E poi ovviamente tutti gli eventi di luglio e la festa di chiusura in programma il 29 dello stesso mese.