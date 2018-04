Nasce a Padova BeAngel, la prima app per l'aiuto reciproco in tempo reale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La sicurezza personale è una tematica fortemente attuale oggi in Italia: basti pensare che un italiano su due dichiara di adottare misure preventive per l’incolumità dei propri cari. Contemporaneamente, il tasso di criminalità risulta in aumento: furti, scippi e borseggi sono incrementati del 40% rispetto al 2010.

Idea made in Padova

A fronte di questa statistiche un gruppo di padovani ha cercato di dare una risposta concreta al problema della sicurezza con BeAngel, un’app che nasce dall’idea di prestare un aiuto concreto al prossimo. Il nome racconta già le finalità: scaricando l’app si diventa parte attiva di una community di utenti che si aiutano l’un l’altro, con l’intento di prevenire danni arrecati a cose, animali o persone.

Prevenzione in tempo reale

Ed è proprio prevenzione la parola chiave che meglio identifica BeAngel: grazie al sistema di notifica real time, ogni utente viene avvisato in anticipo dei pericoli nel suo quartiere e nelle zone in cui si sposta nel suo vivere quotidiano. Avendo in anticipo notifiche di furti, smarrimenti di oggetti o persone, incendi, persone malintenzionate, l’utente può così evitare i rischi o essere d’aiuto per persone in stato di bisogno.

Come funziona

Chi li segnala? Gli utenti stessi, che grazie al sistema di geolocalizzazione indicano la presenza di un pericolo nel loro raggio d’azione offrendo un aiuto concreto agli altri utenti in zona. “Ho immaginato BeAngel come un’app che riesca a prevenire il pericolo prima che l’evento dannoso possa manifestarsi - dichiara il fondatore - auspichiamo che sia un’app che possa migliorare la vita delle persone, rendendole più sicure di camminare per la strada e affrontare i pericoli quotidiani”. BeAngel si configura come una community di assistenza reciproca, dove chiunque ne faccia parte può contribuire attivamente, guadagnando premi e medaglie in cambio dell’aiuto offerto. Il meccanismo funziona in base alla meritocrazia: più si aiuta il prossimo, più si sale di livello. Inoltre, si può scegliere una lista di "angeli" preferiti a cui inviare un avviso di SOS simultaneo in caso di pericolo grave, i quali sapranno in tempo reale la posizione esatta in cui ci si trova in difficoltà.

Dove trovarla

BeAngel è un’app progettata sia per dispositivi iOS che Android ed è già disponibile per il download gratuito su Apple Store e Google Play Store ai seguenti link: App Store e Play Store.