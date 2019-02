Bed & Breakfast abusivi: scoperti due appartamenti trasformati in alloggi ricettivi

Dopo alcuni esposti inviati dagli abitanti della zona, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato martedì mattina un sopralluogo in un appartamento al quarto piano del civico 21 di via Pierobon in Zona San Carlo- Arcella. Nel condominio da tempo erano state viste persone non appartenenti alle abitazioni entrare negli alloggi disturbando i condomini.

Abusivi

Una volta all’interno gli agenti hanno constatato che l’alloggio era stato trasformato abusivamente in un B&B: quattro locali erano destinati a camere da letto oltre al soggiorno utilizzato in esclusiva dalla affittuaria. Tutte le stanze erano chiuse con una chiave assegnata personalmente camera per camera dall'affittuaria, una donna nigeriana regolarmente residente nell’appartamento. All'interno delle camere erano presenti frigorifero e televisore. I soggetti che le occupavano, tutti di nazionalità nigeriana, sono risultati provvisti di permesso di soggiorno in corso di validità e hanno dichiarato di pagare circa 250 euro mensili per l'alloggio. Per la 42enne è scattata la denuncia e una multa.

Giordani

Sempre lo stesso giorno, un’altra pattuglia di agenti della Polizia Locale ha scoperto un altro alloggio che ospitava irregolarmente cittadini cinesi nel Palazzo Belvedere in Piazzale Stazione. Soddistatto il sindaco Sergio Giordani: «Sono molto contento del lavoro che la nostra Polizia Locale sta svolgendo giorno dopo giorno per combattere l’illegalità e il degrado nei nostri quartieri. Il controllo degli alloggi e dei loro occupanti è una attività molto importante per evitare che si sviluppino forme di degrado in palazzi e condomini, e per questo apprezziamo molto le segnalazioni che i residenti ci inoltrano. E’ anche grazie alla collaborazione con tutti i cittadini che i nostri interventi diventano più efficaci».