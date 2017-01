Bellezze Venete: presto presentato il nuovo calendario edizione 2017, con delle novità

Bellezze Venete 2017 è il calendario nato undici anni fa da un’idea dell'art director padovano Paolo Braghetto per valorizzare le ragazze di tutta la regione.



NOVITA'. Sono molte le novità del nuovo anno. Innanzitutto gli scatti sono di tre noti fotografi del settore: Claudio Gervasutti, Gabriel Munari e Andrea Rigon. Le protagoniste sono state selezionate dopo numerosi casting e sono non solo fotomodelle e finaliste di concorsi di bellezza, ma studentesse anche laureate, impiegate, bariste, cameriere, commesse, estetiste, parrucchiere alla prima esperienza che hanno accettato di mettersi in gioco magari con l’ambizione di fare strada nel mondo della moda e dello spettacolo.



CALENDARIO. I “mesi” sono le padovane Carolina, Eleonora, Giorgia, Giovanna, Jessica, Maddalena, Natalia, Veronica; le veneziane Chiara, Elisabetta, Giorgia, Rachele; la trevigiana Simona; la vicentina Aurora e la rodigina Giulia. I set degli scatti sono alcuni tra i più noti locali veneti: Q bar, Cafè Madrid, Cento Città d'Italia, Maxim, Munerato, Paul's Bar, Tucano di Padova, Baccanale di Battaglia Terme, Bellavista di Teolo, Cacau Brasil di Due Carrare, Mafalda di Rubano, Movembik di Vigonza; Villa Fracanzani alle porte di Padova è la location del tredicesimo mese bonus. Trucco e parrucco delle protagoniste sono stati realizzati da Marta Scoizzato, Gloria Buiatti, Sandra Rizzo, The Queen Parrucchieri; vestiti e accessori di Horizonte, Extrò, Thiam Couture, La Forketta e Il Rullino. Grafica rinnovata a cura di Cosimo Cesareo. Bellezze Venete 2017 ha come sempre una finalità benefica: sostiene Associazione Sordi Veneto, circolo culturale e onlus, che si occupa della promozione del linguaggio dei segni LIS anche nelle scuole primarie per un'integrazione sempre migliore dei sordi nella società.



PRESENTAZIONE. Tutte le immagini, backstage anche video e curiosità saranno presto disponibili sul sito di "Bellezze venete". Il calendario sarà presentato al Q bar di Padova sabato 21 gennaio.