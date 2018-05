Usura, Belluco: "Incastrato direttore di banca con le telecamere, chiediamo l'arresto"

Blitz giovedì mattina in piazza Insurrezione a Padova da parte del presidente Veneto e vicepresidente nazionale di Confedercontribuenti Alfredo Belluco.

Il blitz

Belluco è sceso in piazza per denunciare ancora una volta il reato penale di usura venuto alla ribalta nuovamente in queste ore dopo che un'imprenditrice padovana si è rivolta a lui e ha denunciato il suo caso: "Abbiamo esaminato la documentazione che questa imprenditrice ci ha fatto pervenire in merito ad un contratto firmato all'interno di una filiale della Banca Popolare di Verona presente in provincia di Padova. Due stimati professionisti, attraverso due distinte perizie econometriche, hanno confermato che nel contratto stipulato con la banca è emerso lo sforamento legale del tasso soglia di usura per oltre 2 punti percentuali e usura applicata. Le perizie sono firmate da 2 noti e affermati professionisti, Raffaella Zanellato di Padova per Confedercontribuenti Veneto e Livio De Miranda di Bari".

"Reato"

Belluco continua: "La stessa direttrice di banca è stata videoregistrata e incastrata dalle telecamere del negozio di via Savonarola "Ambientazioni Andrea" mentre confermava quanto avvenuto. Dalle affermazioni registrate, infatti, risulta che solo in quella filiale ci sono 1500 contratti analoghi e la direttrice non poteva modificarli in quanto arrivavano preconfezionati dalla direzione generale. Per questo motivo presenteremo adeguata denuncia e chiederemo l'arresto immediato della stessa per usura aggravata e continuata, pericolo di reiterazione del reato, truffa, estorsione e inquinamento delle prove oltre che le dimissioni dell'amministratore delegato della banca, dottor Giuseppe Castagna che ha pre firmato il contratto. Chiediamo infine la chiusura della filiale". Belluco chiude: "Non dimentichiamoci che l'usura è un peccato mortale: perchè come ha sottolineato Papa Francesco l'usura umilia e uccide".